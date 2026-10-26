В двух медучреждениях Подмосковья заработали новые рентген-аппараты
Новые цифровые рентгеновские комплексы ввели в эксплуатацию в Одинцовском филиале Московского областного противотуберкулёзного диспансера и во взрослой поликлинике на Южной улице в Кашире. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного Минздрава.
Цифровая медицинская техника позволяет получать максимально точные снимки при меньшей лучевой нагрузке.
«Мы продолжаем оснащать наши медучреждения современным диагностическим оборудованием. Всего с начала года в регионе ввели в эксплуатацию семь новых рентгеновских аппаратов», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава Подмосковья Максим Забелин.Современное медоборудование в Московской области закупают по поручению губернатора Андрея Воробьёва в рамках реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».