В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу по окнам из ружья
Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО
Сотрудники вневедомственной охраны задержали 55-летнего москвича по подозрению в стрельбе по частному дому в деревне Душищево Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.
По информации правоохранителей, пьяный мужчина поссорился с сожителями, ушёл из дома, но вскоре вернулся и начал стрелять по окнам и входной двери, после чего скрылся. В ходе происшествия никто не пострадал.
«Росгвардейцы нашли подозреваемого спящим в хозяйственной постройке на территории участка и задержали его. При нём обнаружили более десяти патронов, а также незарегистрированное двуствольное ружьё», — говорится в сообщении.Задержанного передали полиции для дальнейшего разбирательства.