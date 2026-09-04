В Подмосковье пьяный мужчина открыл стрельбу по окнам из ружья

04 сентября 2026, 13:33

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники вневедомственной охраны задержали 55-летнего москвича по подозрению в стрельбе по частному дому в деревне Душищево Сергиево-Посадского округа. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка Росгвардии.





По информации правоохранителей, пьяный мужчина поссорился с сожителями, ушёл из дома, но вскоре вернулся и начал стрелять по окнам и входной двери, после чего скрылся. В ходе происшествия никто не пострадал.





«Росгвардейцы нашли подозреваемого спящим в хозяйственной постройке на территории участка и задержали его. При нём обнаружили более десяти патронов, а также незарегистрированное двуствольное ружьё», — говорится в сообщении.