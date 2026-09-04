Мужчина ударил ногой девушку на «Савеловской»
В Москве пассажирка метро стала жертвой нападения на эскалаторе. Инцидент произошел вечером на прошлой неделе на станции «Савёловская», пишет «Осторожно, Москва».
Девушка спускалась вниз, когда незнакомый мужчина нанес ей удар ногой или коленом в область таза, после чего продолжил агрессивное поведение и сопроводил свои действия непристойным жестом. Потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию.
Нападавшего задержали стражи порядка в тот же день. В отношении него возбудили дело по статье о мелком хулиганстве, по результатам рассмотрения суд назначил ему штраф. Сам фигурант признал вину, но настаивает на том, что контакт с пассажиркой произошел случайно.
Ранее мигрант пристал к россиянке в московском метро. Детали — в нашем материале.
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