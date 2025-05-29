На МЖД 30 мая проведут Единый день профилактики детского травматизма
Единый день профилактики детского травматизма проведут на Московской железной дороге в пятницу, 30 мая — в преддверии школьных каникул. Такое мероприятие будет проходить впервые, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на РЖД.
«В рамках акции железнодорожники и полицейские будут разъяснять пассажирам правила безопасности, а в тематических зонах устроят викторины для школьников. Активным участникам викторин подарят сувениры», — говорится в сообщении.Центральной площадкой Единого дня профилактики детского травматизма станет станция Железнодорожная в Балашихе. Кроме того, мероприятия состоятся на вокзалах Вязьмы, Рязани, Смоленска, Голутвина, Курска, Орла, Узловой, в парке железнодорожников в Брянске и на Тульской детской железной дороге в Новомосковске.