На МЖД 30 мая проведут Единый день профилактики детского травматизма

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Единый день профилактики детского травматизма проведут на Московской железной дороге в пятницу, 30 мая — в преддверии школьных каникул. Такое мероприятие будет проходить впервые, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на РЖД.



«В рамках акции железнодорожники и полицейские будут разъяснять пассажирам правила безопасности, а в тематических зонах устроят викторины для школьников. Активным участникам викторин подарят сувениры», — говорится в сообщении.
Центральной площадкой Единого дня профилактики детского травматизма станет станция Железнодорожная в Балашихе. Кроме того, мероприятия состоятся на вокзалах Вязьмы, Рязани, Смоленска, Голутвина, Курска, Орла, Узловой, в парке железнодорожников в Брянске и на Тульской детской железной дороге в Новомосковске.
Лев Каштанов

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