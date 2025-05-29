На МЖД 30 мая проведут Единый день профилактики детского травматизма

29 мая 2025, 11:58

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Единый день профилактики детского травматизма проведут на Московской железной дороге в пятницу, 30 мая — в преддверии школьных каникул. Такое мероприятие будет проходить впервые, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на РЖД.







«В рамках акции железнодорожники и полицейские будут разъяснять пассажирам правила безопасности, а в тематических зонах устроят викторины для школьников. Активным участникам викторин подарят сувениры», — говорится в сообщении.