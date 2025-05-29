В Мытищах провели конкурс для детей «Безопасное колесо»
Конкурс «Безопасное колесо» провели в Мытищах для юных инспекторов движения (ЮИД) автоинспекторы совместно с членом Общественного совета Алексеем Тумасьевым, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Участие в конкурсе приняли тринадцать команд из разных образовательных учреждений города. Ребята продемонстрировали знание правил дорожного движения и навыки управления велосипедом, а также выполнили задания по оказанию первой помощи», — говорится в сообщении.Победителям и призёрам конкурса вручили ценные подарки.
Конкурс «Безопасное колесо» направлен на повышение уровня знаний основ безопасного поведения на дороге среди детей школьного возраста и профилактику ДТП с участием маленьких пешеходов и велосипедистов.