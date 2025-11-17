На опасных участках Подмосковья продолжают борьбу с гололёдом

17 ноября 2025, 13:47

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В выходные в Подмосковье выпал первый снег, температура опустилась ниже нуля. Дорожные службы Московской области провели два цикла обработки региональных дорог против гололёда. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.





До конца недели в регионе ожидается дождь, мокрый снег и усиление ветра. Ночью также будет минусовая температура, поэтому на отдельных участках дорог может появиться гололёд. Дорожники продолжают работать на опасных участках — съездах, мостах, эстакадах и загруженных шоссе.





«В среднем для безопасного проезда на региональных дорогах мы задействовали около 700 дорожников и более 350 комбинированных машин и тракторов. Я призываю водителей не рисковать и не выезжать на летней резине, быть предельно осторожными, соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров», — отметил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.