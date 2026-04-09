На МЖД очистили от граффити более тысячи вагонов электричек

09 апреля 2026, 13:35

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более тысячи вагонов электропоездов очистили от вандальных надписей и рисунков железнодорожники за первые три месяца текущего года. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на МЖД.





«Расписные» вагоны изымают из использования и отправляют на ремонт.





«Для того, чтобы удалить граффити с одной стороны вагона, трём-четырём сотрудникам требуется более шести часов, а также пять-шесть литров растворителя и около десяти литров краски. Работы проводятся вручную», — говорится в сообщении.