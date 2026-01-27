На МЖД ввели в эксплуатацию машину для очистки путей от снега
Новую универсальную снегоочистительную машину УСМн отечественного производства выпустили на пути Московского железнодорожного узла. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.
Машина оборудована отвальными устройствами, с помощью которых можно убрать с путей наносы снега высотой до полутора метров, а также пневмоочистительной установкой, убирающей снег на стрелочных переводах и между рельсов при помощи потока воздуха.
«В машине также предусмотрено помещение, где может отдохнуть обслуживающая бригада», — отмечается в сообщении.Новая УСМн может работать круглосуточно. При сильном снегопаде за два часа она способна полностью очистить от снега более 40 километров железнодорожного полотна.