На МЖД ввели в эксплуатацию машину для очистки путей от снега

27 января 2026, 15:46

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Новую универсальную снегоочистительную машину УСМн отечественного производства выпустили на пути Московского железнодорожного узла. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры со ссылкой на МЖД.





Машина оборудована отвальными устройствами, с помощью которых можно убрать с путей наносы снега высотой до полутора метров, а также пневмоочистительной установкой, убирающей снег на стрелочных переводах и между рельсов при помощи потока воздуха.





«В машине также предусмотрено помещение, где может отдохнуть обслуживающая бригада», — отмечается в сообщении.