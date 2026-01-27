Подмосковные волонтёры помогают коммунальщикам расчищать снег
Московский регион накрыл снежный циклон. По данным столичного метеобюро, местами в Подмосковье уже перекрыт рекорд по осадкам. В Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров. Прежний рекорд, установленный в 1995 году, составлял 10,6 миллиметра.
Активисты «Волонтёров Подмосковья» присоединились к сотрудникам коммунальных служб и вместе с ними устраняют последствия снегопада, сообщили в пресс-службе движения.
«Пока мы любуемся белоснежными пейзажами, на улицах полным ходом идёт серьёзная и слаженная работа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а вместе с ними трудятся и волонтёры. Они расчищают дороги, тротуары, подходы к автобусным остановкам и подъезды к домам, чтобы всем было удобно и безопасно передвигаться. Помните, что сегодня каждый может стать волонтёром и помочь преодолеть стихию. Достаточно почистить снег в своём дворе. Добрые и полезные дела – это легко и приятно», – отметили в пресс-службе.Так, добровольцы Каширы помогают привести в порядок территорию Каширского молодёжного центра.
Волонтёры Рузы расчищают тротуары и подходы к подъездам жилых домов.
С самого утра приступили к работе активисты из Мытищ. Они помогают коммунальщикам освободить улицы из снежного плена.
Волонтёры Солнечногорска убирают снег у детской библиотеки и памятника писателю Борису Васильеву. А ребята из Красногорска расчищают дорожки и тропинки возле многоквартирных домов. В Клину команда добровольцев вместе с сотрудниками «Чистого города» чистит пространство мемориала Воинской славы «Вечный огонь» и приводят в порядок проезжую часть у клуба «Стекольный».
А ребята из Серебряных Прудов убирают снег у Мемориала погибшим воинам.
Ранее сообщалось, что циклон не уйдёт из Подмосковья вплоть до четверга, 29 января. Высота снежного покрова местами составит 50 сантиметров. Губернатор региона Андрей Воробьёв поручил экстренным службам подготовиться к непогоде.
Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»