Подмосковные волонтёры помогают коммунальщикам расчищать снег

27 января 2026, 15:05

оригинал Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»

Московский регион накрыл снежный циклон. По данным столичного метеобюро, местами в Подмосковье уже перекрыт рекорд по осадкам. В Новом Иерусалиме за 12 часов выпало 16 миллиметров. Прежний рекорд, установленный в 1995 году, составлял 10,6 миллиметра.





Активисты «Волонтёров Подмосковья» присоединились к сотрудникам коммунальных служб и вместе с ними устраняют последствия снегопада, сообщили в пресс-службе движения.

«Пока мы любуемся белоснежными пейзажами, на улицах полным ходом идёт серьёзная и слаженная работа. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, а вместе с ними трудятся и волонтёры. Они расчищают дороги, тротуары, подходы к автобусным остановкам и подъезды к домам, чтобы всем было удобно и безопасно передвигаться. Помните, что сегодня каждый может стать волонтёром и помочь преодолеть стихию. Достаточно почистить снег в своём дворе. Добрые и полезные дела – это легко и приятно», – отметили в пресс-службе.

Фото: пресс-служба движения «Волонтёры Подмосковья»