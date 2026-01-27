В Дзержинском рассказали о ходе уборки снега
Последствия мощного снегопада ликвидируют в городе Дзержинский округа Люберцы. О ходе работ рассказали в администрации муниципалитета.
Интенсивная расчистка улично-муниципальной сети ведётся с шести утра.
«В первую очередь от снега очищают дороги, пешеходные переходы, межквартальные проезды и тротуары. Ведётся также расчистка подъездов к контейнерным площадкам, чтобы сугробы не мешали вывозу мусора», — сказала замдиректора территориального управления «Дзержинский» Анна Мишакина.Она добавила, что уборке используется девять тракторов, две «ГАЗели», оснащённые ручными роторами, КамАЗ и погрузчик «Амкодор».
Всего в городском округе Люберцы снег расчищают около 900 рабочих и свыше 260 единиц спецтехники.