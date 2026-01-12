Врачи Красногорской больницы впервые применили новый метод лечения аневризмы

12 января 2026, 16:46

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

В Красногорской больнице начали применять новую методику лечения аневризмы. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Подмосковья.





Бригада скорой помощи доставила в клинику 74-летнюю женщину с жалобами на головную боль, тошноту и неустойчивость походки.



Компьютерная томография и ангиография сосудов головного мозга выявила у неё мешотчатую аневризму правой внутренней сонной артерии. Так называется расширение участка сосуда с истончением его стенки, которое приводит к разрыву. Это вызвало геморрагический инсульт – кровоизлияние в мозг.



Фото: пресс-служба Минздрава МО Пациентку госпитализировали и провели экстренную операцию – эндоваскулярную трансартериальную окклюзию аневризмы с помощью микроспиралей.

«При этой малоинвазивной процедуре через катетер, введённый в бедренную артерию, специальный материал – микроспирали – доставляют к сосуду в головном мозге для его закрытия – окклюзии. Задача – «выключить» сосуд из кровообращения. Такое вмешательство в нашей больнице провели впервые», – пояснил заместитель главврача Красногорской больницы, руководитель сосудистого центра Андрей Ларин.