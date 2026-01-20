На номер 112 в Подмосковья с начала года поступило более полумиллиона звонков

20 января 2026, 21:08

оригинал Фото: пресс-служба Системы-112 МО

Система-112 Московской области с начала нового года приняла более 580 000 вызовов. Такими данными поделились в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов.





Система принимает обращения от граждан, которые оказались в экстренной ситуации или стали свидетелями происшествий, обеспечивает координацию действий экстренных служб на территории Московской области.

«Большая часть обращений – более 170 000 – была адресована службе скорой помощи. Около 64 000 сообщений направлены в полицию и подразделения ГИБДД. Остальные вызовы распределились между пожарными, Комитетом лесного хозяйства, службой «Антитеррор», другими экстренными и аварийными службами», – рассказали в пресс-службе.