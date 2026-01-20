На номер 112 в Подмосковья с начала года поступило более полумиллиона звонков
Система-112 Московской области с начала нового года приняла более 580 000 вызовов. Такими данными поделились в пресс-службе Центра по приёму и обработке вызовов.
Система принимает обращения от граждан, которые оказались в экстренной ситуации или стали свидетелями происшествий, обеспечивает координацию действий экстренных служб на территории Московской области.
«Большая часть обращений – более 170 000 – была адресована службе скорой помощи. Около 64 000 сообщений направлены в полицию и подразделения ГИБДД. Остальные вызовы распределились между пожарными, Комитетом лесного хозяйства, службой «Антитеррор», другими экстренными и аварийными службами», – рассказали в пресс-службе.Подмосковная Система-112 – крупнейшая в России. В её структуру входят 517 объектов и 906 автоматизированных рабочих мест. Привлечены более 3800 специалистов – операторы, диспетчеры экстренных служб, психологи, лингвисты и IT-специалисты.
Сотрудники оперативно обрабатывают обращения и передают информацию в соответствующие службы – скорую помощь, МЧС, полицию, ГАИ, службу газа и другие ведомства.