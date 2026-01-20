В Балашихе мошенники выманили у подростка ювелирные изделия на миллион рублей
В Балашихе полицейские задержали злоумышленника, который мошенническим способом завладел ювелирными изделиями на миллион рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Она рассказала о мошеннических действиях в отношении её несовершеннолетнего сына.
16-летнему юноше позвонили по телефону якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС-сообщения для получения посылки.
«Молодой человек предоставил данные, и с ним связались неизвестные, на сей раз выдававшие себя за сотрудников Росфиннадзора. Злоумышленники скинули ссылку, перейдя по которой, подросток попал в личный кабинет госуслуг. Там он увидел доверенность от своего имени на третье лицо. Для её аннулирования с подростком связались посредством видеозвонка и сообщили о необходимости оформить декларацию на предметы роскоши», – пояснила Петрова.Под предлогом оформления декларации аферисты попросили юношу показать всё ценное в доме. Увидев украшения, они заставили передать их якобы для учёта доверенным лицам, что он и сделал.
В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали подозреваемого – 18-летнего жителя Саратова. Тот признал свою вину и раскаялся в содеянном. Часть украшений изъята, остальное преступник успел сдать в ломбард, добавила Петрова. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Суд отправил фигуранта под стражу.