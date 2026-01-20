В Балашихе мошенники выманили у подростка ювелирные изделия на миллион рублей

20 января 2026, 19:57

оригинал Фото: istockphoto / theprint

В Балашихе полицейские задержали злоумышленника, который мошенническим способом завладел ювелирными изделиями на миллион рублей. Об этом рассказала начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.





В дежурную часть отдела полиции по микрорайону Заря поступило заявление от 42-летней местной жительницы. Она рассказала о мошеннических действиях в отношении её несовершеннолетнего сына.



16-летнему юноше позвонили по телефону якобы из службы доставки и попросили продиктовать код из СМС-сообщения для получения посылки.

«Молодой человек предоставил данные, и с ним связались неизвестные, на сей раз выдававшие себя за сотрудников Росфиннадзора. Злоумышленники скинули ссылку, перейдя по которой, подросток попал в личный кабинет госуслуг. Там он увидел доверенность от своего имени на третье лицо. Для её аннулирования с подростком связались посредством видеозвонка и сообщили о необходимости оформить декларацию на предметы роскоши», – пояснила Петрова.