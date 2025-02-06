В Московской области с начала года стартовало строительство 16 котельных

Фото: пресс-служба Главгосстройнадзора МО
В Подмосковье с начала года поступило 16 извещений о старте работ по строительству котельных в шести городских округах. Об этом сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора региона.
«Ведомство начало осуществлять надзор за строительством 13 новых котельных и реконструкцией трёх уже существующих. Особое внимание – системе теплоснабжения в городском округе Луховицы. Там строят шесть блочно-модульных котельных различной мощности. Они появятся в деревне Павловское, посёлках Астапово и Фруктовая, а также в совхозе «Орешково» и селе Матыра», – говорится в сообщении.В городских округах Ступино и Красногорск также возводятся новые БМК.
Реконструкции подлежат три действующие котельные: одна – в посёлке Фосфоритный городского округа Воскресенск, две – в посёлке «Жуковка» Одинцовского городского округа.
Как отметили в надзорном ведомстве, благодаря обновлению объектов теплоснабжения надёжность системы отопления в Подмосковье значительно улучшится.
Читайте также:
Воробьёв разъяснил детали масштабной модернизации теплоснабжения Подмосковья
В Ленинском округе построили котельную для ЖК «1-й Донской»
В красногорской деревне Поздняково построят котельную мощностью 15,3 МВт
Лора Луганская