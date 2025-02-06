Подмосковье получило от «ПСК Фарма» по офсетным контрактам лекарства на 230 млн рублей

Фармацевтическая компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», в прошлом году поставила более 53 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту с правительством Московской области. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.