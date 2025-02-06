Подмосковье получило от «ПСК Фарма» по офсетным контрактам лекарства на 230 млн рублей

Фото: пресс-служба компании «ПСК Фарма»
Фармацевтическая компания «ПСК Фарма», работающая в особой экономической зоне «Дубна», в прошлом году поставила более 53 тыс. упаковок лекарств по офсетному контракту с правительством Московской области. Такие данные привели в пресс-службе регионального Мининвеста.
Суммарная стоимость поставленных в регион препаратов превысила 230 млн рублей. Их используют для лечения заболеваний в области ревматологии, пульмонологии и эндокринологии.
Московская область – в числе лидеров среди российских регионов, реализующих офсетные контракты в фармацевтике. Так, «ПСК Фарма» каждый год поставляет социально значимые медикаменты в Подмосковье, развивает производство полного цикла для отечественной системы здравоохранения.
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«С компанией «ПСК Фарма» заключено два офсетных соглашения более чем на 5 млрд рублей со встречными инвестиционными обязательствами свыше 1 млрд рублей по каждому. Эти контракты – важная часть стратегии долгосрочного планирования бесперебойного снабжения населения современными и качественными медикаментами, а также развития инвестиционной деятельности в регионе», – пояснила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Московская область – в числе лидеров среди российских регионов, реализующих офсетные контракты в фармацевтике. Так, «ПСК Фарма» каждый год поставляет социально значимые медикаменты в Подмосковье, развивает производство полного цикла для отечественной системы здравоохранения.
«Наша миссия – улучшать жизнь пациентов. Первое соглашение с Московской областью предусматривало производство 26 наименований препаратов, второе – 19. Благодаря грамотному долгосрочному планированию со стороны Минздрава региона все выбранные препараты широко востребованы», – рассказала гендиректор «ПСК Фарма» Евгения Шапиро.Она назвала офсетные контракты важным элементом обеспечения лекарственной безопасности пациентов лечебных учреждений.
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Лора Луганская