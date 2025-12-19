На новой подстанции скорой помощи в посёлке Михнево начали расставлять мебель

19 декабря 2025, 15:31

оригинал Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Подстанцию скорой помощи, рассчитанную на пять бригад, построили в посёлке Михнево округа Ступино. В настоящее время завершается подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.





Сейчас в здании ведут электромонтажные работы, устанавливают и подключают шлагбаум, устанавливают сантехнику, собирают и расставляют мебель, а также укладывают чистовые полы в боксе для ремонта машин.





«В работах участвуют более 70 строителей, используется восемь единиц техники единиц техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.