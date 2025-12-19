На новой подстанции скорой помощи в посёлке Михнево начали расставлять мебель
Подстанцию скорой помощи, рассчитанную на пять бригад, построили в посёлке Михнево округа Ступино. В настоящее время завершается подготовка объекта к сдаче в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.
Сейчас в здании ведут электромонтажные работы, устанавливают и подключают шлагбаум, устанавливают сантехнику, собирают и расставляют мебель, а также укладывают чистовые полы в боксе для ремонта машин.
«В работах участвуют более 70 строителей, используется восемь единиц техники единиц техники», — рассказал глава Минстройкомплекса региона Александр Туровский.Подстанция представляет собой двухэтажное здание площадью около двух тысяч квадратных метров. Там размещается диспетчерская, кабинеты для предрейсовых осмотров, комнаты отдыха бля медиков и водителей, а также административные и технические помещения.
Рядом с подстанцией построили бокс для обслуживания машин и контрольно-пропускной пункт.
Открыть подстанцию планируют в начале будущего года.