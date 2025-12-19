Новый спорткомплекс с залом и эллингом откроют в подмосковных Бронницах

19 декабря 2025, 14:11

оригинал Фото: пресс-служба Министерства строительного комплекса Московской области

На Москворецкой улице в Бронницах готовят к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Бельский». В здании разместили универсальный спортивный зал и эллинг — помещение для хранения лодок. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.





Застройщик уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В универсальном спортивном зале разместили трибуны для зрителей на 102 места, фитнес-зал и зал силовой подготовки.



«Площадь комплекса — более 2 000 квадратных метров. Объект приспособлен для маломобильных жителей. Установлены подъёмники, оборудованы санузлы, душевые и раздевалки. На территории комплекса находится открытая универсальная спортивная площадка. В зависимости от вида спорта на ней легко можно убрать футбольные ворота и установить волейбольную сетку. Сделан спуск к пирсу для занятий на воде», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.