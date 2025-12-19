Новый спорткомплекс с залом и эллингом откроют в подмосковных Бронницах
На Москворецкой улице в Бронницах готовят к открытию физкультурно-оздоровительный комплекс «Бельский». В здании разместили универсальный спортивный зал и эллинг — помещение для хранения лодок. Об этом сообщили в подмосковном Минстрое.
Застройщик уже получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию. В универсальном спортивном зале разместили трибуны для зрителей на 102 места, фитнес-зал и зал силовой подготовки.
«Площадь комплекса — более 2 000 квадратных метров. Объект приспособлен для маломобильных жителей. Установлены подъёмники, оборудованы санузлы, душевые и раздевалки. На территории комплекса находится открытая универсальная спортивная площадка. В зависимости от вида спорта на ней легко можно убрать футбольные ворота и установить волейбольную сетку. Сделан спуск к пирсу для занятий на воде», — сообщил министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.А еще в комплексе организовали современное пространство для хранения более 200 байдарок и каноэ общей площадью 733 м². Со стороны эллинга построили отдельный выход к Бельскому озеру.
Физкультурно-оздоровительный комплекс построили по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» за счёт средств бюджета и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
Открытие спортивного комплекса запланировали на первую половину 2026 года.