В десяти округах Московской области отремонтировали светофоры
Работы по ремонту светофоров провели специалисты Мосавтодора в десяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Светофоры починили на региональных дорогах в городах и в малых населённых пунктах.
«В городской черте привели в порядок светофоры на улице Московская в Долгопрудном, улице 1-я Советская в Верее, улице Новосёлки Слободка в Ивантеевке, улице Пионерская в Королёве и на Революционной улице в Волоколамске», — говорится в сообщении.В малых населённых пунктах ремонт организовали на Железнодорожной улице в Одинцовском посёлке Жаворонки, на Быковском шоссе в посёлке Малаховка округа Люберцы, на Центральной улице в посёлке Красный под Истрой, на 80-м километре Каширского шоссе в округе Ступино и в воскресенском посёлке Сетовка.