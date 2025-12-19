В десяти округах Московской области отремонтировали светофоры

19 декабря 2025, 15:04

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Работы по ремонту светофоров провели специалисты Мосавтодора в десяти подмосковных округах. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Светофоры починили на региональных дорогах в городах и в малых населённых пунктах.





«В городской черте привели в порядок светофоры на улице Московская в Долгопрудном, улице 1-я Советская в Верее, улице Новосёлки Слободка в Ивантеевке, улице Пионерская в Королёве и на Революционной улице в Волоколамске», — говорится в сообщении.