В Сергиевом Посаде подвели итоги в сфере инвестиций за 2025 год

19 декабря 2025, 14:25

оригинал Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа

В Сергиевом Посаде провели «Итоговый индустриальный час». Встреча объединила около 60 представителей бизнеса, которые работают и развивают проекты на территории округа. Об этом сообщили в местной Администрации.





В мероприятии приняли участие замминистра инвестиций, промышленности и науки Московской области Анатолий Мальцан, первый замглавы Сергиево-Посадского округа Сергей Тостановский и депутаты окружного Совета.



Фото: пресс-служба Администрации Сергиево-Посадского городского округа На встрече подвели итоги совместной работы муниципальной власти и предпринимателей в сфере инвестиционной деятельности за 2025 год. За это время в округе запустили пять инвестпроектов, ещё шесть сейчас проходят стадию согласования. Общий объём инвестиций составил около четырёх миллиардов рублей. Реализация проектов позволит создать порядка 700 новых рабочих мест.



«Хочу сказать вам большое спасибо за ту работу, за тот вклад в развитие нашего округа, который вы делаете. Действительно, за этот год было сделано много», — обратился к предпринимателям Сергей Тостановский.