В Дубне начался ремонт на ж/д станции Большая Волга
Ремонтные работы начала на железнодорожной станции Большая Волга в Дубне Центральная пригородная пассажирская компания. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.
В ходе ремонта будут заменены железобетонные конструкции платформы: плиты и фундаментные блоки.
«Строители уложат почти километр нового брусчатого покрытия и проведут гидроизоляцию», — отмечается в сообщении.Кроме того, на станции установят современное светодиодное освещение, поставят скамейки и урны и отремонтируют сход с платформ, ведущий к железнодорожным путям.
Станция Большая Волга расположена на Савёловском направлении. За 2024 год ей воспользовались свыше 262 тысяч пассажиров.