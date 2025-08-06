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В Дубне начался ремонт на ж/д станции Большая Волга

оригинал Фото: пресс-служба ЦППК

Ремонтные работы начала на железнодорожной станции Большая Волга в Дубне Центральная пригородная пассажирская компания. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.



В ходе ремонта будут заменены железобетонные конструкции платформы: плиты и фундаментные блоки.

«Строители уложат почти километр нового брусчатого покрытия и проведут гидроизоляцию», — отмечается в сообщении.
Кроме того, на станции установят современное светодиодное освещение, поставят скамейки и урны и отремонтируют сход с платформ, ведущий к железнодорожным путям.

Станция Большая Волга расположена на Савёловском направлении. За 2024 год ей воспользовались свыше 262 тысяч пассажиров.
Лев Каштанов

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