В Дубне начался ремонт на ж/д станции Большая Волга

06 августа 2025, 14:56

оригинал Фото: пресс-служба ЦППК

Ремонтные работы начала на железнодорожной станции Большая Волга в Дубне Центральная пригородная пассажирская компания. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ЦППК.





В ходе ремонта будут заменены железобетонные конструкции платформы: плиты и фундаментные блоки.





«Строители уложат почти километр нового брусчатого покрытия и проведут гидроизоляцию», — отмечается в сообщении.