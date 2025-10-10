На новом пешеходном переходе через Егорьевское шоссе открыли рабочее движение

10 октября 2025, 18:39

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

В посёлке Красково городского округа Люберцы открыли рабочее движение по надземному пешеходному переходу через Егорьевское шоссе. Завершить все строительные работы планируют в ноябре, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья. ​





Строительство ведут по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для обеспечения безопасного подхода к новой школе возле ЖК «Новокрасково», к социальным объектам в северной и южной частях посёлка, а также к железнодорожной станции Коренево. Строители приступили к благоустройству территории.



«Новый переход соединяет ЖК «Новокрасково» и улицу КСЗ. Протяжённость нового перехода – 46 метров. Теперь 27 тысяч жителей и гостей округа смогут каждый день безопасно и комфортно пересекать Егорьевское шоссе. В частности, объект обеспечит быстрый и безопасный переход через шоссе для учащихся близлежащих гимназий и воспитанников детсадов. Сооружение приспособлено для маломобильных групп населения», – подчеркнул министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Марат Сибатулин.