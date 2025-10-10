В Подмосковье проекционную разметку установили на 74 переходах

В Московской области оборудовали 74 пешеходных перехода проекционной разметкой. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.
На опорах над переходами установили проекторы, которые дублируют дорожную разметку. Такая подсветка делает переходы заметнее для водителей в тёмное время суток и при плохой погоде.
Подсветку установили на улицах Гагарина в Жуковском, Парковой в Подольске, Советской в Истре, а еще — в Павловском Посаде, где оснастили четыре перехода у школ и дома культуры. В Ступино работы провели на трёх участках улицы Пристанционной — у автовокзала, гаражного кооператива и техникума имени А.Т. Туманова.
Проекционная разметка появилась и в малых населённых пунктах:
в Перхушково (Одинцовский округ) — у здания больницы;
в Солнечногорске — у остановки «ЖК Зеленоградский» в посёлке Голубое;
в Богородском округе — возле школы в деревне Боровково.
С 2022 года на региональных дорогах Подмосковья подсветкой оборудовали более 320 переходов. В первую очередь такие работы проводят возле школ, детских садов и других социальных объектов.