В Подмосковье проекционную разметку установили на 74 переходах

10 октября 2025, 13:33

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области оборудовали 74 пешеходных перехода проекционной разметкой. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.





На опорах над переходами установили проекторы, которые дублируют дорожную разметку. Такая подсветка делает переходы заметнее для водителей в тёмное время суток и при плохой погоде.



Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области



«Чтобы повысить безопасность на 74 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, обустроили проекционную разметку. Работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, наибольший объём работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Обустройство проекционной разметки продолжается — до конца года дорожники оборудуют ещё более 80 переходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

