Достижения.рф

В Подмосковье проекционную разметку установили на 74 переходах

оригинал Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

В Московской области оборудовали 74 пешеходных перехода проекционной разметкой. Работы выполнили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в Минтрансе Подмосковья.



На опорах над переходами установили проекторы, которые дублируют дорожную разметку. Такая подсветка делает переходы заметнее для водителей в тёмное время суток и при плохой погоде.

Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

«Чтобы повысить безопасность на 74 пешеходных переходах, расположенных на региональных дорогах Подмосковья, обустроили проекционную разметку. Работы уже провели в 16 городских и муниципальных округах, наибольший объём работ выполнили в Люберцах, Рузе, Можайске, Красногорске и Подольске. Обустройство проекционной разметки продолжается — до конца года дорожники оборудуют ещё более 80 переходов», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.
Подсветку установили на улицах Гагарина в Жуковском, Парковой в Подольске, Советской в Истре, а еще — в Павловском Посаде, где оснастили четыре перехода у школ и дома культуры. В Ступино работы провели на трёх участках улицы Пристанционной — у автовокзала, гаражного кооператива и техникума имени А.Т. Туманова.

​Фото: пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Проекционная разметка появилась и в малых населённых пунктах:
  • в Перхушково (Одинцовский округ) — у здания больницы;
  • в Солнечногорске — у остановки «ЖК Зеленоградский» в посёлке Голубое;
  • в Богородском округе — возле школы в деревне Боровково.
С 2022 года на региональных дорогах Подмосковья подсветкой оборудовали более 320 переходов. В первую очередь такие работы проводят возле школ, детских садов и других социальных объектов.
Ирина Паршина

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0