На новом рентген-аппарате в Подольске начали проводить до 60 исследований в день

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новый рентгеновский кабинет оборудовали в обособленном структурном подразделении (ОСП) Подольской областной клинической больницы на Кирова. Сейчас в день там проводится до 60 исследований, сообщает пресс-служба администрации городского округа.



В кабинете установлен современный цифровой рентген-аппарат отечественного производства «Дуограф Р-500».

«Новое оборудование установили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Уже в ближайшее время в кабинете начнут принимать пациентов в две смены», — отметил глава округа Подольск Григорий Артамонов.
Аппарат «Дуограф Р-500» можно использовать н для всех видов рентгенографических исследований и линейной томографии. Аппарат отличается сниженной дозой облучения и повышенной чёткостью получаемого изображения.
Лев Каштанов

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