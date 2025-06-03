На новом рентген-аппарате в Подольске начали проводить до 60 исследований в день

03 июня 2025, 10:41

оригинал Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Новый рентгеновский кабинет оборудовали в обособленном структурном подразделении (ОСП) Подольской областной клинической больницы на Кирова. Сейчас в день там проводится до 60 исследований, сообщает пресс-служба администрации городского округа.





В кабинете установлен современный цифровой рентген-аппарат отечественного производства «Дуограф Р-500».





«Новое оборудование установили при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках реализации национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Уже в ближайшее время в кабинете начнут принимать пациентов в две смены», — отметил глава округа Подольск Григорий Артамонов.