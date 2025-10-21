На новом «Уроке цифры» школьникам расскажут о технологиях видеоплатформ

21 октября 2025, 10:00

Новый этап всероссийского проекта «Урок цифры» на тему «Видеоплатформа» пройдёт с 27 октября по 16 ноября. Школьники узнают, как устроен современный сервис хранения и распространения видео на примере крупнейшей платформы VK Видео.





На новом уроке от VK ребята станут частью продуктовой команды. Им предстоит развивать инфраструктуру и дизайн видеоплатформы, адаптировать решения под интересы аудитории.



Участников познакомят с технологиями, отвечающими за стабильную работу сервиса, скорость загрузки видео, научат работать с интерфейсами, делать контент привлекательным и удобным для пользователей. Благодаря интерактивным тренажёрам учащиеся попробуют себя в роли IT-специалистов, которые создают и развивают современные видеоплатформы.



Присоединиться к проекту можно по ссылке. В «Уроке цифры» могут принять участие школьники с 1 по 11 классы. Для этого в каталоге на сайте проекта необходимо выбрать урок по теме «Видеоплатформа» и уровень сложности. После этого ученики, педагоги и родители получат доступ к материалам. Начать занятия можно в любое время в школе с учителем, дома самостоятельно или с родителями.



Официальный старт «Уроку цифры», посвящённому видеоплатформам, даст открытая трансляция 27 октября. В ней примут участие гендиректор VK Видео Марианна Максимовская, генеральный директор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко, директор по продукту VK Видео Евгений Васильев и другие.



Посмотреть трансляцию можно по ссылке.

«Новый «Урок цифры» – отличная возможность для школьников познакомиться с устройством видеоплатформ, узнать, как работают цифровые сервисы. Благодаря проекту дети знакомятся с современными технологиями, развивают цифровые компетенции для дальнейшей успешной профессиональной деятельности. Государство создает все условия, чтобы подобные образовательные проекты охватывали как можно больше ребят по всей стране», – сказала Трубникова.

«Молодёжь – важная и активная часть аудитории VK Видео, и мы рады рассказать, как работает крупнейшая видеоплатформа страны. Покажем самые современные технологии, объясним, как обеспечивается безопасность контента и создаётся подобный интерфейс», – отметила Максимовская.