На объектах водоснабжения Наро-Фоминска за неделю выполнили более 30 работ

06 мая 2026, 20:22

Специалисты Наро-Фоминского водоканала за прошедшую неделю выполнили 36 профилактических ремонтных работ на объектах водоснабжения и водоотведения округа. Они направлены на поддержание стабильной работы инженерных сетей и оборудования, сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.





На водопроводных сетях выполнили девять ремонтных работ. Так, на улице Ленина в Апрелевке бригада отремонтировала участок трубопровода для более надёжной подачи ресурса. Специалисты также устранили 27 засоров на сетях водоотведения.



Самое большое количество работ пришлось на город Наро‑Фоминск. Параллельно проходили работы на трубопроводах в Верее, Апрелевке и в посёлке Калининец.



В министерстве назвали основной причиной засоров попадание в канализацию посторонних предметов – салфеток, тряпок, остатков пищи и других материалов, не предназначенных для слива.

«Чтобы коммунальная инфраструктура работала стабильно, важно правильно утилизировать отходы: не выбрасывать бытовой мусор, крупные предметы и пищевые остатки в унитаз или раковину; использовать специальные чистящие средства и своевременно вызывать специалистов», – отметили в ведомстве.