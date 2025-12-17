В Росгвардии Подмосковья подвели итоги работы за 2025 год
В Главном управлении Росгвардии по Московской области провели расширенное совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год. Итоги работы озвучил начальник главка генерал-майор полиции Сергей Новичков. Об этом сообщили в пресс-службе управления.
В заседании принял участие исполняющий обязанности заместителя командующего Центральным округом Росгвардии по ОВО и ЛРР полковник полиции Сергей Лопатин. Руководители подразделений выступили с докладами, рассказали о результатах работы и обозначили приоритеты на следующий год.
Подводя итоги, Сергей Новичков отметил вклад каждого сотрудника в обеспечение общественной безопасности и правопорядка в Московской области.
В течение года спецподразделения подмосковного главка приняли участие более чем в 6 000 специальных операций. В ходе этих мероприятий сотрудники задержали свыше 4 000 злоумышленников. Кроме того, росгвардейцы Подмосковья участвовали в выполнении задач по противодействию терроризму в Северо-Кавказском регионе.
Подразделения вневедомственной охраны с помощью техсредств обеспечивают безопасность порядка 90 000 особо важных и режимных объектов, а еще — имущества граждан и организаций. С начала 2025 года сотрудники отработали более 75 000 сигналов «Тревога». За правонарушения в органы внутренних дел доставили 50 000 человек, в том числе 18 граждан, находившихся в розыске.
Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы и госконтроля провели около 40 000 проверок владельцев гражданского оружия. На руках у жителей региона находится более 350 000 единиц оружия. В ходе проверок выявили около 7 000 нарушений, из незаконного оборота изъяли свыше 5 000 единиц оружия, аннулировали более 1000 лицензий и разрешений. Ещё около 5 000 единиц оружия граждане сдали добровольно.
В завершение совещания Сергей Новичков поставил задачи на 2026 год, поблагодарил личный состав за службу и высокий профессионализм, а отличившимся сотрудникам вручил ведомственные награды и ценные подарки.
