В Росгвардии Подмосковья подвели итоги работы за 2025 год

17 декабря 2025, 11:10

оригинал Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по Московской области

В Главном управлении Росгвардии по Московской области провели расширенное совещание, на котором подвели итоги оперативно-служебной деятельности за 2025 год. Итоги работы озвучил начальник главка генерал-майор полиции Сергей Новичков. Об этом сообщили в пресс-службе управления.