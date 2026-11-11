На объекты здравоохранения в бюджет Подмосковья заложили 32 млрд рублей
В проекте бюджета Московской области на будущий год на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения предусмотрено без малого 32 миллиарда рублей. Об этом рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
По его оценке, здравоохранение региона серьёзно развивается.
«С 2022 года построено 42 новых объекта здравоохранения, ещё в 36 провели капитальный ремонт. Так, в этом году открыли новую поликлинику в Ногинске на 500 посещений в смену, в Королёве – на 1000. В проект бюджета на следующий год мы закладываем средства, чтобы эта работа продолжалась. В 2027-м работы будут вестись на 12 объектах», – отметил Игорь Брынцалов.Он остановился на одном из главных проектов, поддержанном президентом. Это строительство новой многопрофильной больницы в Балашихе.
«Больница будет обслуживать свыше 1,2 млн жителей востока Подмосковья. Там будут 26 медицинских профилей, сосудистый и травматологический центры, сеть операционных, полный спектр рентгенологического оборудования – МРТ, КТ, маммограф и другая современная диагностика. Крупнейший медицинский комплекс закроет потребности нескольких городских округов. Такие объекты меняют качество жизни тысяч людей», – подчеркнул спикер Мособлдумы.Помимо этого, в следующем году планируют завершить строительные работы на подстанции скорой помощи в посёлке Дрожжино Ленинского городского округа, в здании детской поликлиники на 200 посещений в Дубне, в детской поликлинике на 220 посещений в смену в Звенигороде. В Чехове запланировано открытие нового лечебного корпуса больницы №2 имени В. И. Яковенко.
Брынцалов добавил, что в 2027 году также планируется капремонт объектов здравоохранения. Суммарно после капремонта будет введено в эксплуатацию 11 объектов более чем на 4 млрд рублей.