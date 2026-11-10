В Королёве росгвардейцы задержали магазинного вора-рецидивиста

10 ноября 2026, 22:58

оригинал Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по МО

Сотрудники Королёвского отдела вневедомственной охраны задержали подозреваемого в краже из крупного супермаркета. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Московской области.





На пульт централизованного наблюдения поступил сигнал тревоги из торгового центра, расположенного на улице Коммунальной.

«Прибывшие на место правоохранители установили, что посетитель решил покинуть магазин, не оплатив товары. Как выяснилось, находясь в торговом зале, он взял со стеллажей средства личной гигиены. Все товары мужчина спрятал под одежду и быстрым шагом направился к выходу, минуя кассовую зону. Нарушителя задержали росгвардейцы и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства», – отметили в ведомстве.