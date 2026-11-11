Природа уходит на зимовку: в лесах Подмосковья завершился вегетационный период
В подмосковных лесах закончился вегетационный период. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Вегетационный период – это главный этап жизненного цикла растений. Он включает полный цикл развития – от набухания почек и цветения до плодоношения и опадания листвы. В этом году его продолжительность превысила шесть месяцев – с 5 мая по 2 ноября.
«В период вегетации в текущем году инженеры-лесопатологи Мособлкомлеса обследовали 7000 гектаров лесных насаждений. Они провели лесопатологические обследования, оценили санитарное состояние лесных насаждений, составили планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на 2027 год», – пояснил Ларькин.Как отметили в Комлесхозе региона, очистке леса от погибших и повреждённых деревьев предшествуют лесопатологические обследования насаждений. Обследование лиственных пород проводят в вегетационный период, хвойных – круглогодично.
По результатам обследований составляют акты лесопатологического обследования. Именно они становятся основанием для проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на землях лесного фонда. Это могут быть сплошная или выборочная рубка, а также уборка неликвидной древесины.