Природа уходит на зимовку: в лесах Подмосковья завершился вегетационный период

11 ноября 2026, 10:01

оригинал Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

В подмосковных лесах закончился вегетационный период. Об этом рассказал председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.





Вегетационный период – это главный этап жизненного цикла растений. Он включает полный цикл развития – от набухания почек и цветения до плодоношения и опадания листвы. В этом году его продолжительность превысила шесть месяцев – с 5 мая по 2 ноября.

«В период вегетации в текущем году инженеры-лесопатологи Мособлкомлеса обследовали 7000 гектаров лесных насаждений. Они провели лесопатологические обследования, оценили санитарное состояние лесных насаждений, составили планы проведения санитарно-оздоровительных мероприятий на 2027 год», – пояснил Ларькин.