На обновление объектов теплоснабжения в Раменском потратят 255 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
АО «Раменская теплосеть» направит в этом году 255 млн рублей на масштабное обновление тепловых сетей и котельных в Раменском городском округе. Планируются ремонты и модернизация десятков объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Инвестпрограмма предусматривает семь мероприятий на 168,5 млн рублей. Будут модернизированы участки теплосетей в населённом пункте Холодово, деревне Верея и других суммарной протяжённостью 570 м. Также обновят котельные «Восточная», «Дружба», «Рыболово» и котельную в посёлке Удельная», – уточнили в пресс-службе.Ремонтная программа «Раменской теплосети» на 2025 год включает более 50 мероприятий на сумму 86,4 млн рублей. Запланированы ремонты 5,7 км теплосетей, 12 зданий котельных и ЦТП, четырёх дымовых труб, четырёх установок химводоподготовки и двух теплообменников горячего водоснабжения.
Как отметили в администрации, масштабные инвестиции и ремонты повысят надёжность и эффективность теплоснабжения в Раменском городском округе.
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