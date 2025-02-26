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На обновление объектов теплоснабжения в Раменском потратят 255 млн рублей

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.

АО «Раменская теплосеть» направит в этом году 255 млн рублей на масштабное обновление тепловых сетей и котельных в Раменском городском округе. Планируются ремонты и модернизация десятков объектов теплоснабжения, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Инвестпрограмма предусматривает семь мероприятий на 168,5 млн рублей. Будут модернизированы участки теплосетей в населённом пункте Холодово, деревне Верея и других суммарной протяжённостью 570 м. Также обновят котельные «Восточная», «Дружба», «Рыболово» и котельную в посёлке Удельная», – уточнили в пресс-службе.
Ремонтная программа «Раменской теплосети» на 2025 год включает более 50 мероприятий на сумму 86,4 млн рублей. Запланированы ремонты 5,7 км теплосетей, 12 зданий котельных и ЦТП, четырёх дымовых труб, четырёх установок химводоподготовки и двух теплообменников горячего водоснабжения.

Как отметили в администрации, масштабные инвестиции и ремонты повысят надёжность и эффективность теплоснабжения в Раменском городском округе.

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#тепло
#теплоснабжение
#котельная
#подмосковье
#московская область
Автобусы Мострансавто начали готовить к весенне-летнему периоду
26 февраля 2025, 17:55

Фото: пресс-служба Минтранса МО

В Мострансавто готовят подвижной состав к весенне-летнему периоду. Сезонное обслуживание пройдут более 6,4 тыс. автобусов, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Специалисты Мострансавто уделяют внимание обслуживанию агрегатов и систем, которые в основном подвержены накопительному эффекту воздействия реагентов, а также зимней колейности на дорогах. Это кузовная часть, ходовая и рулевая системы управления. Помимо этого, будут проверены системы торможения», – пояснили в пресс-службе.
Как рассказали в Министерстве, в автобусах проверяют систему охлаждения двигателя, обслуживают системы кондиционирования. Также осматривают электрооборудование, проверяя работу световой сигнализации, фар, исправность освещения салона, стеклоочистителей и стеклоомывателей. Для комфорта маломобильных пассажиров оценивают работу подъемников и аппарелей

Фото: пресс-служба Минтранса МО

При необходимости специалисты ремонтируют напольное покрытие, сидения, уплотнение окон, дверей и люков в салоне автобусов. Планируется, что все работы по сезонной подготовке завершат до 18 мая.

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#транспорт
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Строительная готовность общежития МГИМО в Одинцове превысила 40%
26 февраля 2025, 17:46

Фото: пресс-служба Минстройкомплекса МО

Общежитие для студентов МГИМО возводят на Новоспортивной улице в Одинцове, в настоящее время строительная готовность объекта составляет более 40%, сдать новое общежитие в эксплуатацию должны в текущем году, сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Московской области.
«Общая площадь четырёхэтажного общежития составляет свыше 4,9 тыс. квадратных метров. Сейчас на объекте ведутся работы по монтажу инженерных систем и внутренней отделке помещений», — отмечается в сообщении.
Согласно проекту, на первом этаже общежития будут кабинеты работников учреждения и администрации, буфет на 22 места, медицинский изолятор с отдельным входом, кабинеты врачей, а также восемь жилых комнат для студентов и пост охраны. На остальных этажах разместят жилые комнаты, в каждой из которых предусмотрена ванная и кухня-ниша.

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Лесничие при патрулировании егорьевских лесов встретили собачью упряжку
26 февраля 2025, 17:41

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесничие при патрулировании егорьевских лесов встретили собачью упряжку Подмосковные лесничие во время патрулирования лесного фонда встретили в лесах под Егорьевском собачью упряжку. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московкой области.
В морозный погожий день навстречу сотрудникам Егорьевского участкового лесничества неожиданно выехала собачья упряжка. От владелицы этого редкого для этих мест вида транспорта работники леса они узнали, что кататься на собаках можно не только по снегу, но и по газону, по осенним лужам. Профессионалы называют это термином «драйленд». Это обобщённое название видов спорта для ездовых собак, причём не только на снегу, но и по грунту.
«Наша работа, безусловно, сложна, а такие встречи приносят много радостных эмоций и позитива», – поделился помощник участкового лесничего Егорьевского филиала ГАУ МО «Мособллес» Сергей Крехалёв.
Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Как напомнили в подмосковном Комлесхозе, в Егорьевске часто проходят гонки на собачьих упряжках. Во время беседы работники лесной охраны не забыли рассказать каюру, что скоро в Подмосковье наступит пожароопасный сезон. Они вручили погонщице листовки по безопасному поведению в лесу и сделать фото на память.

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#мособллес
#собаки
#животные
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Юная жительница Шатуры разбила копилку для помощи бойцам СВО
26 февраля 2025, 17:32

Фото: пресс-служба администрации г.о. Шатура

Семилетняя жительница Шатуры Юля приняла участие в сборе гуманитарной помощи для участников специальной войной операции, для того чтобы купить нужные бойцам вещи, она разбила свою копилку. Об этом рассказал волонтёр Александр Титков, передаёт пресс-служба администрации округа.
«Дочь моего коллеги узнала от папы, кому и зачем мы помогаем. Видимо, девочка копила деньги на какую-то свою мечту. Но вот так прониклась (сбором помощи — прим. ред.), что разбила свою копилку и попросилась пойти в магазин вместе с родителями. Там она сама выбрала то, что необходимо приобрести для бойцов», — сказал Александр Титков.
Юля сама собрала посылку, в которую положила и письмо для солдат, а затем передала посылку волонтёрам.

Отмечается, что из Шатуры в зону СВО отправили уже 23-й гуманитарный конвой.

Ранее сообщалось, что в Московской области действует комплекс мер поддержки для волонтёров, он включает финансовую, организационную, консультативную, методологическую и информационную помощь. Подробнее о господдержке волонтёров Подмосковья можно прочесть по ссылке.

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#гуманитарная помощь
#сво
#девочка
#патриотизм
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Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным Подмосковья оформят автоматически
Выплату 300 тыс. рублей при рождении ребёнка многодетным оформят автоматически
26 февраля 2025, 17:28

Фото: пресс-служба Минсоцразвития МО

Подмосковным многодетным семьям при рождении ребёнка автоматически оформят выплату на 300 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Минсоцразвития Московской области.
Новую выплату для семей при рождении третьего или последующего ребёнка ввели в Московской области с начала года.
«По решению губернатора в этом году мы ввели новую выплату многодетным семьям – 300 тыс. рублей при рождении третьего или последующих детей. Выплата назначается автоматически, подавать заявление не нужно», – уточнила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Как пояснили в министерстве, выплата предназначена для родителей в возрасте до 35 лет включительно, как одиноких, так и состоящих в браке. При получить эту меру поддержки имеют только родители, зарегистрированные в Московской области.
«Одно из главных условий получения выплаты – рождение ребёнка в 2025 году и регистрация его рождения именно в Подмосковье. Выплата назначается беззаявительно. Если новорождённый появился на свет не в роддоме Московской области, но зарегистрирован в ЗАГСе региона, можно подать заявление через региональный портал госуслуг», – пояснили в ведомстве.
Услуга доступна по ссылке. Заявление о предоставлении выплаты подаётся не позднее чем через шесть месяцев со дня рождения ребёнка.

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