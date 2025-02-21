Глава Раменского Малышев поздравил с Днём защитника Отечества ветерана боевых действий

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Глава Раменского городского округа Эдуард Малышев в канун Дня Защитника Отечества поздравил с наступающим праздником ветерана боевых действий Павла Михайлина. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Павел Михайлин участвовал во Второй Чеченской войне. Во время спецоперации попал в Кантемировскую дивизию 1-й танковой армии. После 45 дней обучения его служба длилась полтора года. Михайлин выполнил множество боевых заданий и получил три тяжёлых ранения. Теперь ветеран хочет обустроить дом и растить детей. Его семья живёт на Кузнецовском подворье», – рассказали в пресс-службе.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
Старший сын Михайлина Даниил мечтает стать лётчиком-истребителем. В прошлом году молодой человек ездил поступать в Краснодар, куда съезжаются самые талантливые ребята из разных уголков страны. На экзаменах показал блестящие результаты, но подвело зрение.
«Как рассказала мать мальчика, его желание обрести профессию мечты настолько сильно, что Даня снова будет пытаться поступить. Ирина Юрьевна радушно встретила гостей. За чашкой чая обсудили актуальные вопросы, в том числе тему ремонта дорог. Семья Михайлиных – коренные жители муниципалитета», – отметили в администрации.Младшая дочь супругов Варвара – ученица гимназии. В будущем мечтает стать врачом.
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Лора Луганская