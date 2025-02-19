В Речицкой школе открыли «Парту Героя» в честь участника СВО Марата Якубова

Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В Речицкой школе открыли «Парту Героя», сообщили в пресс-службе администрации Раменского городского округа. Парту установили в честь Марата Якубова, выпускника школы, погибшего в зоне проведения специальной военной операции.
«Парта Героя» представляет собой ученический стол с портретом героя, содержащий сведения о его биографии и достижениях. На торжественное открытие «Парты Героя» прибыли почётные гости, родственники погибшего героя, воины-интернационалисты, ветераны спецоперации, педагоги и ученики школы, воспитанники детсадов и родители.
В ходе мобилизации, объявленной в октябре 2022 года, Якубов был зачислен в состав участников СВО. 41-й день рождения отпраздновал 14 мая 2023 года, но уже 16 мая того же года его жизнь трагически оборвалась во время выполнения воинского долга.
Марат Мнирович Якубов награждён Орденом Мужества посмертно.
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«Получив образование в Речицкой школе, Марат продолжил обучение в колледже Гжельского государственного университета. После окончания учёбы устроился на работу системным администратором в московском учебном заведении связи. Он отличался добротой и отзывчивостью, что притягивало к нему множество друзей и знакомых. Его чувство юмора было отменным, он всегда был центром веселья и радости в компании. Марат любил животных и с удовольствием путешествовал на мотоцикле», – рассказали в администрации.Фото: пресс-служба администрации Раменского г. о.
В ходе мобилизации, объявленной в октябре 2022 года, Якубов был зачислен в состав участников СВО. 41-й день рождения отпраздновал 14 мая 2023 года, но уже 16 мая того же года его жизнь трагически оборвалась во время выполнения воинского долга.
Марат Мнирович Якубов награждён Орденом Мужества посмертно.
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Лора Луганская