На обработку дорог Подмосковья от снега и льда вывели более 670 спецмашин

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Свыше 670 единиц специальной техники задействовали для обеспечения безопасного проезда по дорогам Московской области в ночь на 4 марта, от снега и льда было обработано около 20 тысяч километров проезжей части, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Всего за ночь противогололёжными материалами было обработано около 10,5 тыс. километров муниципальных дорог и свыше 9,5 тыс. километров региональных дорог», — уточнили в областном Минтрансе.Отмечается, что в течение дня в столичном регионе ожидается температура выше нуля и осадки в виде снега с дождём. Дорожники Подмосковья мониторят погодные условия и в случае необходимости оперативно проводят работы по борьбе с наледью.
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Лев Каштанов