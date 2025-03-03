В Подмосковье скорректировали режим работы четырёх светофоров

Фото: пресс-служба МТДИ МО
Режим работы четырёх светофоров оптимизировали на перекрёстках в трёх подмосковных округах — Красногорске, Дмитровском и Химках, информацию об этом пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры разметила в Telegram-канале ведомства.
«В Химках был скорректирован светофор на перекрёстке Молодёжной улицы с улицей Бабакина — там добавили особый режим работы в выходные. В Дмитрове изменения коснулись светофора, регулирующего перекрёсток Профессиональной и Ново-Рогачёвской улиц. Теперь для проезда с Ново-Рогачёвской включается отдельная фаза», — говорится в сообщении.А в Красногорске изменили режим работы светофора на пересечении улиц Чапаева и Ново-Никольской с подключением кнопки вызова для пешеходов. Благодаря этому было увеличено время проезда по Волоколамскому шоссе. Кроме того, в посёлке Путилково округа Красногорск за счёт корректировки светофора у автобусной остановки «Торговый центр» было увеличено время проезда по Путилковскому шоссе.
Минтранс Подмосковья регулярно информирует жителей региона о событиях и проектах в сфере дорожной инфраструктуры и транспорта через свой Telegram-канал, а также официальную страницу в соцсети «ВКонтакте».
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Лев Каштанов