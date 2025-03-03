В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Видео: пресс-служба МТДИ МО
Повреждённые перильные, тросовые и барьерные ограждения отремонтировали специалисты Мосавтодора на региональных дорогах в семи округах Московской области, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Ограждения починили на Парковой улице в Лыткарине, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном, на Осташковском шоссе в мытищинской деревне Ховрино, на Центральной улице в селе Верхнее Мяково округа Люберцы, а также на дорогах в серпуховской деревне Васильевское, в посёлке Инженерный-1 округа Красногорск и в деревне Апаринки Ленинского округа», — говорится в сообщении.В министерстве отметили, что ограждения устанавливаются для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения риска ДТП.
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Лев Каштанов