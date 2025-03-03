В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

У жителей одиннадцати округов Московской области появилась ещё одна возможность оплатить счета за жилищно-коммунальные услуги без комиссии: теперь они могут воспользоваться системой быстрых платежей. Информацию об этом пресс-служба МинЖКХ Подмосковья разметила на официальной странице министерства в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на МосОблЕИРЦ.