На образовательной площадке «БиоТех-Пущино» начнут проводить гонки дронов

В городском округе Серпухов активно развивается опытно-образовательная площадка «БиоТех-Пущино». Об этом глава муниципалитета Алексей Шимко рассказал на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





В образовательном центре создали все условия для профориентации учащихся в области технических и естественно-научных дисциплин, развития творческого и научного потенциала.

«С 1 сентября запускаем ещё одно направление – гонки дронов. Мы уже подобрали 10 пилотных учебных заведений, выделили им средства на закупку 3D-принтеров и ремонтного оборудования. Плюс к этому будем открывать соответствующее отделение в спортивной школе», – рассказал Шимко.