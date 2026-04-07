На образовательной площадке «БиоТех-Пущино» начнут проводить гонки дронов
В городском округе Серпухов активно развивается опытно-образовательная площадка «БиоТех-Пущино». Об этом глава муниципалитета Алексей Шимко рассказал на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В образовательном центре создали все условия для профориентации учащихся в области технических и естественно-научных дисциплин, развития творческого и научного потенциала.
«С 1 сентября запускаем ещё одно направление – гонки дронов. Мы уже подобрали 10 пилотных учебных заведений, выделили им средства на закупку 3D-принтеров и ремонтного оборудования. Плюс к этому будем открывать соответствующее отделение в спортивной школе», – рассказал Шимко.Сейчас «БиоТех-Пущино» объединяет более 500 одарённых детей. Планируется открыть восемь лабораторий: три – робототехники, по одной – биохимии, биофизики и биомедицины, а также VR-лабораторию и IT-класс.
Развивают в городском округе и спортивные проекты. Так, «Школьная лига» уже охватила 12 образовательных учреждений округа. Около 700 человек участвуют в соревнованиях по футзалу, баскетболу, волейболу и шахматам.