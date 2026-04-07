В Серпухове в этом году после капремонта откроют четыре школы и два детсада
В городском округе Серпухов реализуют большую программу капремонта социальных объектов. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Шимко на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.
В этом году в Серпухове планируют открыть после капитального ремонта четыре школы, два детских сада, модернизировать три дома культуры.
«В прошлом году мы ввели два детсада в посёлке Пограничный и в деревне Васильевское, а также пять школ в общей сложности на 3500 мест. В 2026-м у нас в госпрограмме два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Противне и Липицах. В 2027-м отремонтируем две детских школы искусств в Серпухове и Пущине», – уточнил Шимко.Он добавил, что сейчас в Протвине идет капремонт Губернского колледжа. В прошлом году там создали кластер в рамках федерального проекта «Профессионалитет» госпрограммы России «Развитие образования» по отрасли «Индустрия робототехники».
В текущем году модернизируют также три дома культуры. Капитально отремонтируют ДК «Исток» и Дворец торжеств «Центральный» в Серпухове, а в доме культуры посёлка Большевик обновят кровлю и фасад.
В рамках программы благоустройства в 2025 году открыли после масштабной реконструкции парки «Сказка» в Протвине и «Питомник» в Серпухове. Обустроили пешеходную зону в микрорайоне «Ивановские дворики». Сейчас на финальной стадии – сквер Кузнецова в Пущине.
Всего в этом году в округе планируют привести в порядок 31 общественное пространство, в том числе сквер «Мирабель» в Протвине, сквер в посёлке Большевик, памятник «Подвигу павших воинов» в посёлке Оболенск.
Помимо этого, продолжается демонтаж нестационарных торговых объектов. Под него в этом году подпадают 150 НТО, не соответствующих правилам или не соблюдающих закон. На их месте благоустроят пешеходные зоны с комфортным освещением и парковочные места.