В Серпухове в этом году после капремонта откроют четыре школы и два детсада

07 апреля 2026, 17:28

В городском округе Серпухов реализуют большую программу капремонта социальных объектов. Об этом рассказал глава муниципалитета Алексей Шимко на рабочей встрече с губернатором Московской области Андреем Воробьёвым.





В этом году в Серпухове планируют открыть после капитального ремонта четыре школы, два детских сада, модернизировать три дома культуры.

«В прошлом году мы ввели два детсада в посёлке Пограничный и в деревне Васильевское, а также пять школ в общей сложности на 3500 мест. В 2026-м у нас в госпрограмме два садика в Серпухове и четыре школы в Серпухове, Противне и Липицах. В 2027-м отремонтируем две детских школы искусств в Серпухове и Пущине», – уточнил Шимко.