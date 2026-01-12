На подмосковных дорогах в снегопад работают 1200 человек и 680 единиц техники

12 января 2026, 15:41

оригинал Фото: пресс-служба Минтранса МО

Более 680 единиц спецтехники обеспечивают безопасный проезд по региональным дорогам Московской области в первый рабочий день после праздничных каникул.





Специалисты Мосавтодора очищают асфальтовое покрытие от снега и обрабатывают противогололёдными материалами, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.

«Помимо 680 единиц техники, в ликвидации последствий снегопада задействованы порядка 1200 дорожников. В первую очередь работы проводят на вылетных трассах с интенсивным движением и маршрутах общественного транспорта», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.