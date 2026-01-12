На подмосковных дорогах в снегопад работают 1200 человек и 680 единиц техники
Более 680 единиц спецтехники обеспечивают безопасный проезд по региональным дорогам Московской области в первый рабочий день после праздничных каникул.
Специалисты Мосавтодора очищают асфальтовое покрытие от снега и обрабатывают противогололёдными материалами, сообщили в пресс-службе Минтранса Подмосковья.
«Помимо 680 единиц техники, в ликвидации последствий снегопада задействованы порядка 1200 дорожников. В первую очередь работы проводят на вылетных трассах с интенсивным движением и маршрутах общественного транспорта», – пояснил министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Марат Сибатулин.В ведомстве добавили, что общественный транспорт работает на некоторых маршрутах по фактическому расписанию. Из-за гололедицы и сильных осадков водителей призывают минимизировать поездки на личном транспорте, а по возможности и вовсе отказаться от них.
Те, кто всё же отправится в путь на личном автомобиле, должны быть аккуратными на поворотах, эстакадах, мостах, путепроводах и при проезде пешеходных переходов. Нельзя парковаться, блокируя проезд экстренным службам и дорожной технике, чтобы дать возможность провести необходимые работы.