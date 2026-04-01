На оформление соцкарты жителя Подмосковья подали более 100 000 онлайн-заявлений

01 апреля 2026, 14:20

С начала года на региональный портал госуслуг поступило 104 000 заявлений на выдачу, замену и прекращение действия социальной карты жителя Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.





Услуга доступна в разделе «Поддержка» – «Соцкарты и документы».

«Оформить её могут льготники, зарегистрированные в Подмосковье. Владельцы карты имеют право на бесплатный проезд в транспорте Московской области, города Москвы и железнодорожном транспорте в пригородном сообщении. Они также могут получать скидки в ряде магазинов и аптек», – рассказали в министерстве.