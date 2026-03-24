ИИ заметил в Подмосковье 7200 случаев парковки у контейнерных площадок
В Подмосковье искусственный интеллект с помощью камер системы «Безопасный регион» выявляет автомобили, припаркованные у контейнерных площадок. Нейросеть уже заметила более 7200 таких нарушений, сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Там напомнили принцип работы нейросети.
«Каждые два часа она анализирует видеопоток с камер системы «Безопасный регион». Если машина перекрывает доступ к контейнерной площадке более 15 минут, ИИ фиксирует нарушение и распознаёт номер автомобиля. Далее данные передаются на проверку ответственному сотруднику. Если нарушение подтверждается, в отношении автовладельца составляют протокол об административном правонарушении», – отметили в ведомстве.Там добавили, что по 2600 случаям нарушений вынесли постановления на сумму 19,5 млн рублей. В местах, где выписывали штрафы, количество нарушений снизилось на 40%.