В Подмосковье онлайн-помощник по строительству дома пригодился более 5000 раз
Жители Подмосковья более 5000 раз воспользовались электронным сервисом «Построй свой дом» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.
Сервис доступен на главной странице регионального портала. Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и пройти короткое анкетирование.
«Вопросы отражают информацию о наличии земельного участка, проекте строительства дома, привлечении подрядчика для стройки и так далее. После заполнения анкеты нужно нажать кнопку «Отправить». После этого онлайн-сервис сгенерирует пошаговый план действий, поделится советами по организации стройки, подскажет ссылки на нужные услуги», – отметили в министерстве.Помимо этого, сервис подготовит персональную дорожную карту по строительству, которую можно скачать отдельным файлом.