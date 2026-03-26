В Подмосковье онлайн-помощник по строительству дома пригодился более 5000 раз

26 марта 2026, 15:00

Жители Подмосковья более 5000 раз воспользовались электронным сервисом «Построй свой дом» на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления, информационных технологий и связи региона.





Сервис доступен на главной странице регионального портала. Чтобы воспользоваться им, нужно авторизоваться с помощью ЕСИА и пройти короткое анкетирование.

«Вопросы отражают информацию о наличии земельного участка, проекте строительства дома, привлечении подрядчика для стройки и так далее. После заполнения анкеты нужно нажать кнопку «Отправить». После этого онлайн-сервис сгенерирует пошаговый план действий, поделится советами по организации стройки, подскажет ссылки на нужные услуги», – отметили в министерстве.