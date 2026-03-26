Центру медицины катастроф Подмосковья передали шесть современных реанимобилей

26 марта 2026, 22:54

В МОНИКИ имени М.Ф. Владимирского прошла торжественная церемония передачи новых реанимобилей Московскому областному центру медицины катастроф. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Московской области.





Автомобили класса «С» оборудованы дефибрилляторами, аппаратами ЭКГ, наркозно-дыхательной и другой медицинской техникой. В них также имеются аппараты для сердечно-лёгочной реанимации, позволяющие проводить непрямой массаж сердца без участия медиков.

«Служба медицины катастроф приходит на помощь при чрезвычайных ситуациях, ДТП, других происшествиях, а также при необходимости перевозки пациентов в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Каждый день бригады отрабатывают от 30 до 50 вызовов, поэтому важно обновлять автопарк. Сегодня мы передали областному Центру медицины катастроф шесть реанимобилей с необходимым медицинским оборудованием. На их закупку было направлено 149 млн рублей», – рассказал зампред правительства – министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.