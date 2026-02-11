Из горящего дома в Ступине спасли 11 взрослых и четырёх детей
15 человек эвакуировали из горящего многоквартирного дома в посёлке Малино округа Ступино. Об этом сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
Пожар произошёл утром в среду, 11 февраля.
«Прибывшие на место пожарные установили, что горит двухкомнатная квартира на третьем этаже. Они провели разведку, вывели из задымлённого здания 15 жильцов, в том числе четырёх детей, и принялись тушить возгорание», — говорится в сообщении.Ещё до приезда пожарных женщина спустила с балкона горящей квартиры двух детей — двухлетнего и четырёхлетнего, а потом прыгнула сама. В результате четырёхлетнего ребёнка госпитализировали с травмой бедра, а женщину — с подозрением на перелом ног и позвоночника. Медицинская помощь также понадобилась мужчине с рваными ранами плеча. Больше никто не пострадал.
Горящую квартиру удалось быстро потушить, на соседние помещения огонь перекинуться не успел.