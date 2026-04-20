В Московской области пары чаще стали выбирать МФЦ для заключения брака
Зарегистрировать брак жителям Подмосковья можно в центрах «Мои документы». Этот формат стал удобной альтернативой для молодожёнов региона, сообщили в пресс-службе Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Сегодня специализированные окна ЗАГС открыты в 60 подмосковных офисах госуслуг.
«Специалисты органов ЗАГС Подмосковья ведут приём в МФЦ с 2024 года. У молодожёнов сохраняется возможность регистрировать брак в торжественных залах, но и новый формат в центрах «Мои документы» находит отклик у жителей. МФЦ становится местом, где любые жизненные вопросы решаются комфортно и рядом с домом», – рассказала директор ГКУ Московской области «Центр компетенций госуправления» Галина Варганова.Помимо заключения брака, сотрудники МФЦ ведут приём по всем ключевым направлениям – оформляют свидетельства, повторно выдают документы и справки.
Как напомнили в ведомстве, для регистрации брака каждому из будущих супругов нужно иметь при себе паспорт. Если один из них ранее состоял в браке, потребуется документ, подтверждающий его прекращение.
С момента подачи заявления до регистрации должен пройти как минимум месяц, максимальный срок – 12 месяцев. В таких исключительных случаях, как беременность или рождение ребенка, брак может быть зарегистрирован в день подачи заявления или в сокращённые сроки при наличии свободных мест в графике.