В Подмосковье упростили услугу по оказанию экстренной социальной помощи
В Подмосковье в рамках услуги по оказанию экстренной социальной помощи заработал новый сервис. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления Московской области.
Теперь указанные в заявлении совершеннолетние члены семьи могут онлайн дать согласие на обработку персональных данных.
«Умный сервис проверит, есть ли у них профиль на региональном портале госуслуг, и автоматически отправит уведомление в личный кабинет. Сканировать и прикреплять бумажные согласия больше не нужно – всё оформляется в электронном виде», – разъяснила министр государственного управления, информационных технологий и связи региона Надежда Куртяник.В министерстве напомнили, что экстренную социальную помощь в Московской области могут получить одиноко проживающие граждане и семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации – например, из‑за инвалидности, безработицы, малообеспеченности, повреждения или утраты жилья.
Помощь предоставят, если доход на каждого члена семьи не превышает регионального прожиточного минимума.
Заранее проверить право на получение выплаты можно с помощью сервиса в онлайн-услуге. Он делает расчёт с учётом числа членов семьи, их доходов за три месяца, предшествующих месяцу перед подачей заявки, а также размера прожиточного минимума в регионе.
Услуга доступна на региональном портале в разделе «Поддержка» – «Помощь в сложных ситуациях». Получить экстренную социальную помощь можно лишь раз в год.