На отборочном турнире в Балашихе определили четырёх участников Кубка Акинфеева

16 июня 2026, 23:01

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

На двух стадионах Балашихи – «Метеор» и «Труд» – состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.





Ежегодный кубок по традиции проходит в августе. Было решено проводить отборочный турнир, чтобы четыре команды-победителя смогли принять участие в основной сетке кубка.

«В этом году будет восьмой турнир. Это была инициатива губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва после чемпионата мира. С тех пор турнир растёт, расширяется, и для нас это очень важно. Участникам этого замечательного проекта могу пожелать только красивых побед», – сказал председатель совета Фонда Игоря Акинфеева «Страна Футбола» Вячеслав Голубин.