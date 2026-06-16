На отборочном турнире в Балашихе определили четырёх участников Кубка Акинфеева
На двух стадионах Балашихи – «Метеор» и «Труд» – состоялся отборочный турнир для участия в Кубке Игоря Акинфеева. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
Ежегодный кубок по традиции проходит в августе. Было решено проводить отборочный турнир, чтобы четыре команды-победителя смогли принять участие в основной сетке кубка.
«В этом году будет восьмой турнир. Это была инициатива губернатора Андрея Юрьевича Воробьёва после чемпионата мира. С тех пор турнир растёт, расширяется, и для нас это очень важно. Участникам этого замечательного проекта могу пожелать только красивых побед», – сказал председатель совета Фонда Игоря Акинфеева «Страна Футбола» Вячеслав Голубин.В соревнованиях участвовали 24 команды юных футболистов 2014 года рождения. Они боролись за право представлять свой город и регион в финальной части престижного турнира.
По итогам предварительного этапа главный трофей с другими участниками Кубка Игоря Акинфеева оспорят команды «Родина» (Москва), «Партизан» (Брянск), «Советский Район» (Москва) и «Труд» (Воронеж).
Кубок Игоря Акинфеева проводится с 2018 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва.