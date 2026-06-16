Пловцы из Подмосковья завоевали восемь медалей чемпионата России

16 июня 2026, 12:16

оригинал Фото: пресс-служба Минспорта МО

Две золотые, три серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.





Соревнования проходили в Казани с 6 по 11 июня.





«В финальные дни турнира серебряную медаль выиграл Иван Гирёв из Ленинского округа на дистанции 100 метров вольным стилем», — говорится в сообщении.