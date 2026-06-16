Пловцы из Подмосковья завоевали восемь медалей чемпионата России
Две золотые, три серебряные и три бронзовые медали завоевали представители Московской области на чемпионате России по плаванию. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Соревнования проходили в Казани с 6 по 11 июня.
«В финальные дни турнира серебряную медаль выиграл Иван Гирёв из Ленинского округа на дистанции 100 метров вольным стилем», — говорится в сообщении.Ранее Гирёв завоевал золото на дистанции 200 метров вольным стилем, а ещё одну золотую медаль сборной принёс Герман Зажирский из Истры по итогам заплыва на 200 метров баттерфляем.
Серебряные награды получили Диана Валиуллина на дистанции 400 метров комплексным плаванием и Роман Акимов на дистанции 200 метров вольным стилем. Две бронзовые медали выиграла Дарья Рогожинова — в заплывах на 200 метров баттерфляем и на 400 метров комплексным плаванием. Кроме того, третье место заняла команда Московской области в смешанной эстафете 4×100.