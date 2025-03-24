В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину

Движение Первых привлекло уже свыше 420 тыс. жителей Подмосковья. Об этом сообщила вице-губернатор региона Людмила Болатаева на заседании Координационного совета при губернаторе по взаимодействию с общероссийским Движением детей и молодёжи, его региональными, местными и первичными отделениями. Оно прошло в Доме правительства Московской области.