В МФЦ Каширы можно оформить загранпаспорт через криптокабину

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира
В МФЦ городского округа Кашира, расположенном на улице Ильича, 61, работает криптокабина для оформления заграничных паспортов. Этот современный программно-аппаратный комплекс позволяет получить биометрический паспорт в кратчайшие сроки, сообщает пресс-служба администрации округа.
«Специалист МФЦ заполнит заявление на основании анкеты и распечатает штрихкод. В криптокабине нужно будет отсканировать его и свой внутрироссийский паспорт, следуя инструкциям на экране, сфотографироваться и сдать отпечатки пальцев. После этого останется дождаться уведомления о готовности документа», — сообщила начальник отдела приема заявителей № 2 Каширского МФЦ Анастасия Князева.
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