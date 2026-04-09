На овощебазе в Дмитрове нашли нелегальных мигрантов

Фото: пресс-служба ГУ МВД по МО

Рейд по проверке соблюдения миграционного законодательства провели полицейские на одной из овощебаз в Дмитрове. В результате удалось выявить более 30 нелегалов. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Всего на предприятии работал 41 иностранец. Их проверили по базам и обнаружили 32 случая нарушений по трём статьям административного кодекса.





«Оказалось, что мигранты не соблюдают режим пребывания на территории Российской Федерации и незаконно осуществляют трудовую деятельность. Кроме того, некоторые из них уклонялись от исполнения административного наказания», — говорится в сообщении.