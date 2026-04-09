Мужчина застрелил семимесячную малышку в коляске, целясь в её отца
В Нью-Йорке мужчина случайно застрелил семимесячную девочку, когда целился в её отца. Об этом сообщает газета New York Post (NYP).
Инцидент произошёл 6 апреля в Бруклине. Двадцатиоднолетний Амури Грин открыл стрельбу на улице и попал в двойную коляску, где находилась пара детей. Семимесячная Каори Паттерсон-Мур погибла на месте, а её двухлетний брат получил ранения.
По словам задержанного, он целился в отца ребёнка, но промахнулся. Мать погибшей не подтвердила версию событий, на которой настаивал убийца малышки. Полиция не исключает, что произошедшее связано с враждой уличных банд мегаполиса.
После стрельбы Грин попытался скрыться с места преступления на скутере вместе со своим сообщником, но врезался в машину и сломал ногу. Это позволило полиции без труда поймать мужчину. Подельника по имени Мэттью Родригес обнаружили в Пенсильвании, его ожидает экстрадиция.
